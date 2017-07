Sarthe La sécheresse gagne du terrain [Carte]

0

Les précipitations de cette semaine ne semblent pas avoir eu d’effets sur les débits des cours d’eau. Au contraire, la situation s’est dégradée par rapport à la semaine dernière à en croire le nouvel arrêté préfectoral du 26 juillet.

Quatre bassins passent ainsi en alerte renforcée : L’Orne saosnoise, la Vègre, les Deux Fonds, la Veuve-Tusson.

Sarthe amont, Vaudelle, Merdereau, Orthe, Roule Crotte, Rhonne, Orne champenoise, Braye, Anille et Gée sont en alerte.

Pour les bassins en alerte

Il est interdit de remplir les piscines (sauf chantier en cours), de laver les voitures (sauf en station), d’alimenter les fontaines publiques (pour les circuits ouverts, sauf spectacles d’eau), de remplir les plans d’eau (sauf activités commerciales).

Il est interdit entre 8 et 20 heures : de laver les voies, trottoirs, terrasses, façades, et d’arroser les pelouses, espaces verts, terrains de sports, golfs, potagers et parterres de fleurs.

Pour les bassins en alerte renforcée

Restrictions supplémentaires par rapport au niveau « alerte » : interdiction totale (toute la journée) d’arroser pelouses, espaces verts et terrains de sport (dérogation pour la sécurité des compétitions, la préservation des plantations pérennes fragiles ou d’infrastructures fragiles), et d’arroser les golfs (sauf green set de départ entre 20 heures et 8 heures).