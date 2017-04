Sarthe La Poste recrute 23 facteurs

0

La poste recrute 23 facteurs pour le département de la Sarthe en contrat à durée indéterminée.

« Il reste actuellement 15 postes à pourvoir d'ici fin juin » fait savoir la direction régionale.

Au programme des facteurs recrutés : une formation de 15 jours dédiée au métier de la distribution et de son environnement, et au management de la santé et sécurité au travail.

Ils travailleront au sein du département sur lequel ils ont postulé. Recrutés sur un niveau débutant, ils pourront suivre un parcours professionnel évolutif au sein des métiers du courrier ou au sein des autres métiers de La Poste.

Pour postuler il suffit au candidat de se connecter sur le site www.laposte.fr/recrute.