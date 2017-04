Sarthe La nouvelle vie du sergent-chef Erwan

Après 18 ans comme tireur d’élite au 2e Rima, Erwan travaille dans le bâtiment en Sarthe. Récit d’une reconversion réussie.

Erwan passe toujours ses journées en hauteur.

Non plus sur les montagnes arides d’Afghanistan, une arme entre les mains, l’œil dans le viseur et les sens aux aguets.

Perché sur les toits des maisons sarthoises, il manipule désormais des tuiles et du bois.

À 37 ans, le menuisier-charpentier-couvreur a une longue carrière militaire derrière lui.

Dix-huit ans au sein du 2e Rima (Régiment d’infanterie de Marine) de Champagné dans la fonction de tireur d’élite.

Au départ comme simple soldat et en fin de carrière comme sergent-chef, à la tête de quelques hommes.

« C’est un métier dans lequel on évolue par petits groupes. On se place en hauteur et on effectue de l’observation et du renseignement pour la compagnie qui va se déployer. On sert aussi de protection si des insurgés nous prennent à partie. Mais on ne tire que très rarement sur des objectifs, seulement si on n’a pas d’autre choix. »