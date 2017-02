Sarthe Quand les fins de mois sont difficiles

0

Élisabeth, 45 ans, est femme de ménage au Mans. Constamment à la recherche de travail, elle jongle entre différents employeurs, sans parvenir à un temps complet et les fins de mois sont difficiles.

Six employeurs, une vingtaine d’heures par semaine, pour 700 à 800 € par mois, sans aide ("je suis au-dessus du seuil").

"Tous les quatre jours, je reposte des annonces sur Le Bon Coin pour trouver du travail", raconte-t-elle. 'Je scrute le site de Pôle Emploi matin, midi et soir. Mais ce n’est pas grâce à Pôle Emploi que j’ai trouvé du travail. Si on ne se bouge pas, on n’a rien."

Elle témoigne dans "Le Maine Libre" de ce mercredi 1er février.

A lire aussi en version numérique en cliquant ici.