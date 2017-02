Sarthe Quand les fins de mois sont difficiles

fifi72

Et pourtant, certains plus que d'autres.

Alors que cette femme de ménage trime pour boucler des fins de mois difficiles, une autre femme de ménage touche au minimum 5500€ brut pour une même tache mais la nuance est que ce ménage est réalisé dans un manoir. Mais il est possible que cette femme de ménage soit un membre de la famille du propriétaire. Par ailleurs le propriétaire de ce manoir, ex notable de la région car si il vit a Paris maintenant, voudrait voir les employés et ouvriers travailler plus sans augmentation de salaire. Il me semble que ce n'est pas très catholique comme raisonnement alors que l'on lui donnerait le bon dieu sans confession, a l'entendre. Mdr