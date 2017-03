Sarthe La doyenne des sarthois a 112 ans

0

Huguette Masson aura 113 ans le 27 juin. C’est aujourd’hui la doyenne des sarthois et même des Pays de la Loire.

A 112 ans et 259 jours, la Sarthoise peut aussi se targuer d’être la troisième sur la liste des 25 personnes les plus âgées de France et elle figure à la 28eme position du Top 100 Français de tous les temps.

Respect… Huguette !

Dans le département, le nombre des personnes âgées de 95 ans et plus et des centenaires progresse régulièrement.

Pour identifier avec une précision sans rides la plus âgée de nos compatriotes, il faut s’armer de patience. Fut une époque (pas si lointaine) où chaque centenaire qui apparaissait dans les radars était automatiquement répertoriée.

Relativement peu nombreuses, les centenaires étaient faciles à faire entrer dans un listing tenu à jour par un préposé pointilleux qui vous géolocalisait la centenaire avec ciseau, tube de colle et répertoire dédié.

Aujourd’hui, la durée de vie, qui fait souffler un vent plus banal sur ce phénomène de longévité a balayé ces besogneuses tâches de collecte de grand âge...

