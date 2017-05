Sarthe La diagonale heureuse de Nadia

Nadia Gypteau-Boillot, de la Ferme aux Histoires, va marcher jusqu’en Ardèche à la rencontre de Pierre Rhabi. L’auteur jeunesse s’est lancé le défi de rencontrer des porteurs de projets écologiques.

Elle partira ce mardi à 10 h 30, tranquillement, de la Ferme aux Histoires à Ballon.

Nadia Gypteau-Boillot a décidé de rejoindre la ferme de Pierre Rabhi, père de l’agroécologie moderne, à Lablachère en Ardèche.

L’auteur et animatrice en littérature jeunesse va parcourir 600 km, avec de nombreuses rencontres, un chariot fixé à la taille.

Équipée d’une tente et de quelques affaires, la Sarthoise âgée de 57 ans, part pour deux mois à travers ce qu’elle appelle sa « diagonale heureuse » : la Sarthe, le Centre, le Limousin et le Languedoc.

« Ma démarche est issue d’une prise de conscience progressive. J’aimais bien l’idée de marcher et prendre le temps d’une parenthèse dans ma vie. Avec la marche, on est obligé de ralentir le rythme », assure l’écrivain qui a toujours vécu proche de la nature et des animaux. « À la Ferme aux Histoires, on a tout restauré de manière écologique avec du chanvre et du lin pour l’isolation par exemple. »