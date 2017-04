Sarthe La Bosse : « Un village fantôme mais qui vit »

Des maisons aux volets de couleur mais qui tombent en ruine. Quand on traverse La Bosse, le village semble inhabité. A l’origine de cet état de fait, une indivision conflictuelle. Pourtant, maire en tête, les habitants se démènent pour faire vivre leur commune.

"Nous avons le taux de vacance le plus important de la communauté de communes. C’est une constatation. Mais on n’y peut pas grand-chose", reconnaît Raymond Bellencontre, le maire de ce village de 128 habitants.

"Il y a une dizaine d’années, nous avons voté une surtaxe sur les maisons vacantes, mais cela n’a eu aucun effet. Ensuite, nous avons réalisé l’assainissement collectif, mais cela n’a rien changé non plus. Plus de la moitié des maisons du bourg (une douzaine) sont vides".