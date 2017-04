Sarthe Jobs d'été : des conseils aux retardataires

0

Le printemps avançant, les étudiants commencent à chercher un job d'été. Des pistes pour ceux qui n'ont encore rien trouvé.

Travailler l'été pour mettre de l'argent de côté. Pour une grande majorité d'étudiants, c'est un incontournable. Les plus prévoyants ont des pistes depuis la fin de l'hiver, d'autres n'ont pas encore lancé leurs recherches.

Celles-ci les mèneront peut-être dans un des sept restaurants McDonald's du Mans. « De juin à septembre, on va embaucher une vingtaine d'étudiants par restaurant, soit environ 200 sur le marché du Mans », explique Frédéric Martin, directeur des marchés. « Selon les sites, l'été est la plus grosse session d'embauches. »

D'autres opteront pour le travail en plein air et iront dans les vergers qui recrutent dès le mois de juin, pour l'éclaircissage des pommes. Les entreprises de propreté et d'agroalimentaire sont aussi à la recherche d'étudiants. Sans oublier les agences d'intérim et Pôle emploi.

Retrouvez notre dossier consacré aux jobs d'été dans nos éditions du « Maine Libre » de ce jeudi 27 avril.

À lire également sur support numérique.