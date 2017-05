Sarthe Impôts: Il ne reste que quelques heures

0

Les contribuables qui utilisent les déclarations papier peuvent les déposer jusqu'à ce soir minuit. Les télédéclarants disposent de trois semaines supplémentaires : ils ont jusqu'au 6 juin pour compléter le formulaire sur internet.

Aussi, l'accueil physique est renforcé jusqu'à ce mercredi au centre du Mans (33 avenue du général de Gaulle), de 8 h 45 à 16 heures ; à La Flèche, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures ; à Mamers, tous les jours, de 8 h 45 à 12 heures ; à Saint-Calais, le lundi, mardi, jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, et le vendredi, de 9 heures à 12 heures.

Quatre ordinateurs en libre-service ont été mis en place dans le centre du Mans, deux à La Flèche, un à Mamers et un à Saint-Calais.