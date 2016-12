Sarthe Ils remportent le concours du plus beau sapin

0

La décoration naturelle et soignée de leur sapin a charmé la rédaction du « Maine Libre », qui a reçu des dizaines de photos de lecteurs. La famille Marsal remporte le premier prix de notre concours.

"On a gagné ! On a gagné !" Clovis, 9 ans, et Olympe, 4 ans, chantent en dansant avec leur maman Aurélie, dans le salon de leur maison de Pontlieue, au Mans. À côté d’eux : le joli sapin qui a remporté le premier prix de notre concours.

Il a été installé début décembre et chacun a mis du sien. Les enfants ont accroché les boules créées à l’école ; Aurélie les guirlandes de pommes de pin, les décorations aux couleurs naturelles et l’étoile sur la cime. Une guirlande lumineuse complète le tout. "La décoration change un peu chaque année", selon la mère de famille.

La réaction de la famille en vidéo.

LES LAUREATS

Vous êtes 120 à avoir envoyé une photo de votre sapin pour notre concours lancé le jeudi 15 décembre.

Il y avait en jeu : deux places de basket MSB-Izmir le mardi 10 janvier à Antarès pour le 3e ; deux entrées pour le parc accrobranche Tepacap pour le 2e ; et un appareil raclette-grill pour le 1er.

Quatre journalistes du Maine Libre ont passé en revue les sapins. Une trentaine de sapins ont d’abord été présélectionnés.

Le choix final n’a pas été facile. Harmonie, originalité, choix des couleurs… Autant le dire, le résultat est subjectif. Mais vous avez tous un joli sapin chez vous. Merci à tous pour votre participation. « Le Maine Libre » vous souhaite un joyeux Noël !

3e : Marie-Noëlle, de Montbizot

Un bel ensemble tout blanc.

2e : Laurence, du Mans

Un sapin fait maison original.

1re : Aurélie, du Mans

Des décorations sympas sur le thème de la nature, avec une belle harmonie de couleurs.

Bonus : Mattéo, du Mans

Il a trois ans et a réalisé ce beau petit sapin. Le Père Noël a aimé et lui a réservé deux places pour Gulli Parc.

Et une partie des 120 photos de sapins reçues

(accédez à la galerie photos ici)

Plus d'informations dans "Le Maine Libre" de ce samedi 24 décembre. A lire aussi en version numérique en cliquant ici.