Sarthe Ils ont envoyé 170 000 € en Syrie

L’association est née en 2012, raconte le père Christophe Le Sourt, curé de l’ensemble paroissial cathédrale Saint-Julien, église de la Couture.

"Des paroissiens ont décidé de lancer la Fraternité chrétienne Sarthe Orient, en particulier pour aider les Syriens."

Tout a commencé par un jumelage avec les familles chrétiennes et musulmanes de Karyatayn, entre Damas et Palmyre et la communauté monastique de Mar Elian, qui comportait une dizaine d’hommes et de femmes.

Aujourd'hui, l'association compte 200 adhérents en Sarthe et trois jumelages (la paroisse de Saint-Aldric et celle de Sablé sont jumelées avec deux paroisses d’Alep).

Conférence du père Jacques le 20 mars

Les actions en Sarthe permettant de collecter des dons sont nombreuses : vente de savons, de cartes de vœux, de fleurs, bientôt de chocolats pour Pâques, conférences…

"Depuis 2012, 170 000 € ont été envoyés par virement dans les trois jumelages. L’argent est utilisé pour le chauffage l’hiver, pour aider à la restauration des maisons, pour la nourriture, les médicaments et l’éducation des enfants, pour qu’ils puissent se construire un avenir."

Le lundi 20 mars, à 20 h 30, le père Jacques Mourad, aujourd'hui au Kurdistan irakien, donnera une conférence en français à la Maison Saint-Julien.

Plus d'information dans "Le Maine Libre" de ce vendredi 3 février.

