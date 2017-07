Sarthe Ils accueillent des campeurs dans leur jardin : c’est le « Gamping »

0

Phénomène naissant, le gamping, contraction de garden (jardin en anglais) et camping, consiste à proposer à des touristes de s’installer sur votre terrain.

Le site internet gamping.fr recense plus de 20 offres en Sarthe.

A Saint-Marceau par exemple, Michel Veynachter accueille des campeurs dans sa propriété de deux hectares. Si la fréquentation n’est pas à la hauteur de ses espérances, Michel Veynachter ne boude pas son plaisir à chaque fois qu’il reçoit de nouveaux visiteurs.

A Saint-Vincent-du-Lorouër, Pascal attend ses premiers campeurs. Et quand lui part en vacances, c’est en gamping : « moins cher et plus calme que le camping ».

