Sarthe Hervé Courtat : « Boulanger pâtissier, le plus beau métier du monde »

Hervé Courtat est le nouveau président de la fédération des boulangers pâtissiers de la Sarthe.

La boulangerie suscite telle toujours des vocations ?

Il y a un regain d'intérêt pour la boulangerie et la pâtisserie. Beaucoup de jeunes s'intéressent à la profession. Mais il faut faire aussi un constat : ceux qui restent sont ceux qui ont choisi ce métier par vocation. Il y a un taux d'évaporation très important : 10 ans après l'obtention de leur CAP, près de 80 % des jeunes ont quitté la profession.

Comment allez vous remobiliser la profession ?

Au sein de la fédération, nous avons mis des équipes en place. Nous voulons rendre visite à tous les boulangers et leur dire que l'on est plus fort lorsque l'on est uni. Notre métier, c'est le plus vieux et le plus beau métier du monde. On n'a pas le droit de laisser détruire cela !

