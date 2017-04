Sarthe Hélène Rollès : « un rôle qui me tient à cœur »

Hélène Rollès a inauguré l’enclos des chevaux de Przewalski à Pescheray. Rencontre avec l’héroïne de « Hélène et les garçons. »

La comédienne mancelle entretient un rapport privilégié avec le parc animalier sarthois, depuis de nombreuses années.

« C’est effectivement un endroit que j’adore et que je fréquente régulièrement. Il y a deux ou trois ans, j’ai croisé dans les allées Jean-Marc Charpentier, l’ancien responsable du parc. Il m’a proposé de devenir marraine de Pescheray et j’ai accepté. C’est un rôle qui me tient à cœur. »