Sarthe Hélène et Fantine participeront au challenge mère-fille au Bugatti

Pour la première fois, les Demoiselles du Bugatti proposent un challenge mère-filles dimanche prochain 2 octobre.

Hélène, habituée à y participer avec ses collègues et amies, n'a pas hésité à s'y inscrire. Avec sa fille cette fois.

Le duo effectuera une marche de 5 kilomètres. Une première pour Fantine, 12 ans. « Maman m’a proposé ce challenge et j’ai trouvé que c’était une bonne idée. Ça me fait plaisir de partager ce moment avec elle et si ça peut en plus aider des femmes qui ont le cancer du sein, c’est super ».



Pour Hélène c'est l'occasion de « partager un moment avec ma fille, une façon aussi de lui parler de la maladie en la dédramatisant et en lui rappelant qu’une bonne hygiène de vie, faite de sport et d’une alimentation saine, peut prévenir certains cancers. »

Inscriptions possibles (5 et 10 km) jusqu’au 5 octobre (www.lesdemoisellesdubugatti.com).

