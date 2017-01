Sarthe Grève SNCF : neuf TER sur dix circuleront samedi

1alain

massacrent la ville:

surenchère des hôtels qui détruisent les empois existants

et laideur des constructions

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-un-hot...

Et à qui doit-on l'implantation de cette verrue?

A ceux qui autorisent le carrefour market à la place du café de la gare!

Et bien sûr comme d'habitude ça nous tombe dessus sans nous demander notre avis

Elle est belle l'image de la ville pour les voyageurs: Le Mans, son carrefour market et.. son campanile

very typical of course