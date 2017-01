Sarthe Grève SNCF : neuf TER sur dix ce week-end

0

Le mouvement de grève d’une partie des agents SNCF des Pays de la Loire va occasionner une légère perturbation du trafic.

La SNCF prévoit la circulation de neuf TER sur dix samedi et dimanche et une circulation normale des TGV et Corail Intercités.

Le trafic sera normal à partir de lundi 16 janvier puisque, selon la SNCF, le mouvement de grève des conducteurs se termine en Pays de la Loire.

Pour connaître les prévisions de trafic : par internet, par téléphone au 0-800-584-260, sur Twitter, dans les gares et via l’application SNCF.