Sarthe Grève : sept TER sur dix ce week-end

Dans le cadre d’un mouvement de grève régional, la circulation des trains sera perturbée en Pays de la Loire ce week-end de Saint-Sylvestre. En moyenne, sept TER sur dix circuleront dans la région ce samedi. Concernant les TGV, deux allers et retours sont supprimés, avec report sur le TGV suivant. Les trains Intercités circuleront normalement.

Dimanche, sept TER sur dix circuleront dans la région. Des autocars seront mis en circulation. Des horaires de TGV seront adaptés et des arrêts supplémentaires effectués. Certains TGV auront Nantes pour terminus et les voyageurs seront acheminés aux Sables-d'Olonne ou au Croisic par autocars. Cinq trains Intercités sur six seront en circulation.

La CGT et Sud Rail ont déposé un préavis de grève, portant sur l’organisation du travail des conducteurs. La période du préavis commence ce vendredi, à 19 heures et se termine mardi, à 8 heures. Des perturbations seront donc encore possibles lundi et mardi matin. La SNCF diffusera des prévisions de trafic précises dès que l’offre de transport sera connue.

Prévisions de circulation des trains ligne par ligne : sur le site des TER ; par téléphone (0 800 584 260) ; sur l'application mobile SNCF (à télécharger gratuitement), sur Twitter ou dans les gares (affichage et auprès du personnel SNCF).