Sarthe Gendarmerie : 110 000 appels 17 sont réceptionnés et traités au CORG

Dernier étage de la caserne Cavaignac, boulevard Paixhans au Mans.

C’est ici que se situe Centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie de la Sarthe.

Le capitaine Denis nous en ouvre les portes.

Sur cette plate-forme, tous les appels 17 passés en Sarthe (hors Le Mans, Coulaines et Allonnes, communes couvertes par la police) sont réceptionnés.

24 heures sur 24. Sept jours sur sept. 365 jours par an.

« C'est l'endroit où la lumière ne s'éteint jamais », décrit le colonel Delhez, patron de tous les gendarmes sarthois.

Le Centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie reçoit plus de 110 000 appels par an. Avec des spécificités suivant le moment de la journée. « Le soir, il y a beaucoup de violences intrafamiliales, de problèmes liés à l’alcool », livre ainsi le capitaine Denis.

