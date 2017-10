Sarthe Gares fermées: la colère des usagers

0

L'association régionale des usagers de transports (Fnaut), tape du poing sur la table. En cause : la fermeture des gares TER. La Sarthe n'est pas épargnée par les réductions d'horaires ou les fermetures pures et simples.

C'est la fermeture de la gare de Couëron en Loire-Atlantique le 1er octobre qui a été la goutte d'eau.

« En Pays de la Loire, la disparition des gares est devenue une grande spécialité de la SNCF et peu importe pour elle que la gare soit fréquentée, qu'elle est bénéficiée d'investissements de la part de la collectivité, c'est la SNCF qui tranche et elle ne fait pas dans la délicatesse car elle a décidé de l'inutilité de conserver ces petites et moyennes gares ouvertes aux voyageurs ! » dénonce Fabrice Eymon.

Raison invoquée par la direction de la SNCF de Nantes pour la fermeture de Couëron : des recherches « d'économie sur les charges de distribution demandées par le Conseil Régional des Pays de la Loire ».

Il reste aujourd'hui cinq gares en Sarthe et plus que deux en Mayenne.

