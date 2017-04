Sarthe Frelon asiatique : comment lutter

0

Depuis son apparition en Sarthe en 2010, le frelon asiatique a poursuivi son invasion. Fabrice Perrotin, technicien à Polleniz (ex FDGDON), explique comment lutter efficacement contre ce nuisible.

Ce frelon, qui vient d'Asie, plus foncé et plus petit que son cousin européen, a su s'adapter à notre territoire.

En Sarthe, il est apparu pour la première fois en 2010, avec un seul nid détruit cette année-là, « à côté de la station d'épuration de Louplande ».

En 2015, 382 nids ont officiellement été détruits. La croissance est exponentielle.

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce lundi 17 avril.

À lire également en version numérique.