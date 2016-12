Sarthe Fortes tensions dans le secteur hospitalier

Orwellement vôtre

Clash en vue .

Lorsqu'il y 10 ou 20 ans, on prédisait une pénurie de médecins en milieu rurale .

Et que la solution était de faire venir des médecins étrangers, beaucoup rigolaient ...

Lorsque maintenant,

on dit que la génération, du baby boom d'après guerre, c'est une grosse vague qui va déferler dans les années à venir, en maison de retraite.

Et qu'il n'y aura pas assez de place, et que beaucoup de Français devront aller à l'étranger !

Beaucoup continuent à rigoler.... enfin plus pour longtemps .

Beaucoup de maires et élus locaux s'en contrefichent.

Lorsqu'un élu local ( Mr Franco ) dit que cela n'est plus de son ressort, mais que la population doit se tourner vers le secteur privé !

Au moins c'est clair .

Le problème c'est que le privé ne répond pas à cette pénurie, ou alors dans le haut de gamme.

Puisque c'est la période des goûters et voeux aux anciens.

Demandez donc, au responsable communal des personnes âgés ce qu'il en est ...

Certains sont très fort, pour organiser des goûters, et paniers de noël.

(pour une réélection c'est toujours utiles)

Demandez leurs les prévisions, et le taux d'occupation des maison de retraites dans les 10 ans à venir...

Normalement, c'est de leur responsabilité, ils sont élus, voir payés pour cela .

Leur DEVOIR a minima est de se renseigner et D'INFORMER .

Malheureusement, certains élus locaux préférent développer un service communication ou touristique.

Faire un rond point supplémentaire, ou mettre des trottoires en granite de Bretagne.

L'agrandissement d'une maison de retraite, niet !

Les vieux, c'est pas leur problème .