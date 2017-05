Sarthe Florent Dorizon est prêt pour devenir l’homme fort du cinéma

0

Le Sarthois de 25 ans, culturiste de renom, donne actuellement la réplique à Roschdy Zem pour une série produite par Luc Besson. Un changement de carrière qui séduit l’homme aux 120 kg de muscles.

Il devait participer aux championnats d’Europe de bodybuilding cette année avec l’équipe de France.

« Mais j’ai cassé ma préparation, car c’était impossible à gérer »… Impossible en effet, car Florent Dorizon, jeune homme de 25 ans aux muscles hors normes, est actuellement en tournage du côté d’Epinal, de Strasbourg et de Nancy.

Son incroyable physique qu’il s’est construit dans les salles de sport en un peu moins de dix ans a tapé dans l’œil d’Eurocorp, la société de Luc Besson, pour une nouvelle série intitulée « Aux animaux la guerre » qui doit être diffusée l’an prochain sur France 3.

« Le président de la fédération de bodybuilding est en contact avec des casteurs », raconte Florent Dorizon.

« Il m’a dit qu’ils cherchaient quelqu’un pour une série de six épisodes de 52 minutes. Ils voulaient un mec musclé, avec une apparence de bodybuilder. Je n’en savais pas plus, mais je me suis dit pourquoi pas ».

Choisi parmi 150 candidats

Le cadre sup de la SNCF qui a vécu la majorité de sa jeune vie à Guécélard et au Mans, et qui vit depuis peu à Chartres a donc pris la direction de Paris pour le casting.

« Ils avaient du mal à trouver un comédien qui puisse jouer ce rôle. Un personnage musclé, très trash et violent… Ce que je leur ai proposé leur a beaucoup plu ».

Le charisme de celui que l’on surnomme Iron Shark (NDLR : requin de fer) dans le milieu du culturisme a fait mouche.

Au milieu de 150 autres candidats, c’est lui qui a séduit Luc Besson et son équipe.

