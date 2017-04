Sarthe Fausse cagnotte pour Fillon mais vrais dons pour les associations

1

Après que François Fillon a déclaré ce lundi à Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV qu’il n’arrivait pas "à mettre de l’argent de côté", le site parodique Le Gorafi a lancé « une cagnotte afin de rassembler les dons et assurer un avenir décent au candidat ».

Les internautes se sont pris au jeu en versant, en ligne, des dons compris entre 1 centime et quelques euros. Ce lundi, à 19 h 30, ils étaient 438 à avoir participé, pour un montant de 484,04 €.

« On a contacté le Crédit agricole de Sablé, on n’a pas réussi à les joindre », indique Sébastien Meriadeck, directeur de la publication du Gorafi, joint ce lundi par téléphone.

« On s’est dit que si François Fillon est dans le besoin, il doit bénéficier de l’aide d’associations locales. »

Le Gorafi a donc pensé au Secours populaire, au planning familial (« par rapport aux opinions personnelles de François Fillon sur l’IVG ») et à l’association Cénomane, qui promeut le don du sang. « Il y en aura d’autres », poursuit Sébastien Meriadeck.

Yohann Roustel, président de Cenomane, a effectivement eu un coup de fil de Sébastien Meriadeck.

« On avait réagi sur le ton de la rigolade à cette cagnotte lancée par le Gorafi. J’ai posté un commentaire du leur page Facebook un peu comme le bon élève qui lève le doigt pour dire « Moi ! »

Le résultat donne le sourire à Yohan Roustel : « On a un peu de mal à trouver des subventions. On a l’intention d’acheter un ordinateur. Si on peut le faire grâce à la cagnotte de François Fillon, ce sera bien ! »

« C’est parti d’une blague mais c’est une vraie cagnotte, qui est au profit des associations », précise Sébastien Meriadeck, du Gorafi.

« On ne garde rien ! On est très contents que cet argent serve aux gens qui en ont besoin. »

La cagnotte se poursuit jusqu’au 23 avril, date du premier tour.

Sébastien Meriadeck n’exclut pas de venir dans la Sarthe pour remettre le chèque aux associations.