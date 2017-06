Sarthe Essais des 24 Heures : la circulation va être perturbée

0

À l'occasion des essais des 24 Heures (mercredi soir et jeudi soir), la circulation routière sera perturbée au sud du Mans pendant près de 48 heures.

Les routes du circuit seront fermées à partir de ce mercredi à 12 heures jusqu'à vendredi à 2 heures du matin.

Il s'agit de la RD338 (route de Tours, ligne droite des Hunaudières), de la RD140 (entre les giratoires de Mulsanne et Arnage) et de la RD139 (entre le giratoire d'Arnage et le virage Porsche).

« Il est donc conseillé aux usagers de la route de partir plus tôt qu'à l'habitude et d'éviter les abords du circuit », indique la préfecture, qui a établi des itinéraires conseillés pour les habitants du sud-Sarthe voulant se rendre au Mans.

Sont notamment conseillées les routes RD 307 (Lude, Arnage, Le Mans) et RD 304 (La Chartre, Le Grand-Lucé, Parigné).

