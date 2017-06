Sarthe Erasmus, un an « pour grandir »

0

Florent a séjourné un an en Espagne dans le cadre du dispositif Erasmus. Un enrichissement personnel et culturel sans égal.

« J'ai pris conscience de l'importance de parler plusieurs langues quand je suis arrivé à la fac. Je suis parti dans l'esprit d'améliorer mon espagnol et suis revenu avec bien plus que cela. »

C'était il y a six ans. Et de son année passée à Ciudad Real, Florent ne conserve que de bons souvenirs.

« Mon Erasmus, cela a été une grande colonie de vacances », résume-t-il. « On était un groupe de 40 étudiants, venus de toute l'Europe. C'était comme une grande famille, on sortait tout le temps ensemble, on fêtait les anniversaires… C'est en les côtoyant et en sortant que j'ai considérablement amélioré mon espagnol. Davantage qu'en cours », reconnaît le Sarthois.

