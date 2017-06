Sarthe Energie : nouvelle campagne de l'UFC Que choisir pour réduire la facture

1

L'association de consommateurs UFC Que choisir lance une nouvelle campagne nationale « Energie moins chère ensemble ».

Objectif : obtenir les tarifs de gaz et d'électricité les plus intéressants possible en rassemblant un maximum de consommateurs d'énergie.

Les inscriptions, gratuites, débutent ce mardi sur le site internet www.choisirensemble.fr ou auprès de l'association mancelle, située 21, rue Besnier (tél. 02-43-85-88-91).

Elles se clôtureront le 25 septembre.

Charge ensuite aux fournisseurs de faire leurs propositions de tarifs.

Les meilleures seront communiquées aux personnes inscrites à partir du 16 octobre. Ces derniers restant libres de souscrire ou non aux offres reçues.

L'an passé, 1 538 ménages sarthois ont profité de cette campagne. L'économie moyenne au niveau national a été de 210 € hors taxes sur la facture d'électricité annuelle et de 76 € hors taxes sur le gaz.

Parmi les nouveautés de cette 4e campagne : la possibilité de s'engager sur une offre « Energie renouvelable » et l'augmentation de la durée d'engagement du fournisseur à ne pas augmenter ses prix (de deux ans au lieu d'un an).