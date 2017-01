Sarthe Encore 500 foyers privés d'électricité ce lundi matin

0

Environ 500 foyers sarthois sont encore privés de courant ce lundi matin.

Cette situation fait suite au givre qui s'est formé dans la nuit de samedi à dimanche - provoquant la chute de plusieurs lignes haute et basse tension - et aux températures froides qui se sont maintenues dans la journée de dimanche et la nuit dernière.

Les coupures en cours concernent surtout le nord-Sarthe (notamment les petites communes de Nogent-le-Bernard, Dehault, Beaufay), mais aussi Juigné-sur-Sarthe et Auvers-le-Hamon, près de Sablé.

« Nous avons rétabli une bonne partie des 1 100 habitations qui ont été privées d'électricité hier », indique Enedis (ex-ERDF, gestionnaire du réseau).

« Nous avons fini vers minuit, une heure du matin, car les petites routes étaient verglacées et ça devenait dangereux de nous déplacer. On a repris ce matin au lever du jour. »

Le rétablissement total est prévu en début d'après-midi de ce lundi avec l'amélioration des conditions météo.