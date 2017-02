Sarthe En vente, ces petits musées sont en péril

0

Que va devenir le musée du vélo « La Belle échappée » ? La question est posée depuis bientôt deux ans puisque, dès juillet 2015, le propriétaire de la collection avait annoncé qu'il ne renouvellerait pas la convention qui le liait à la commune de La Fresnaye-sur-Chédouet jusqu'en juin 2016.

Si le musée du vélo va rouvrir cette année pour une nouvelle saison via un deuxième avenant au contrat de mise à disposition, son avenir est encore flou. « Ça ne bouge pas », s'impatiente Ivan Bonduelle, 73 ans, qui habite La Fresnaye.

Un autre petit musée sarthois est en péril : celui de la musique mécanique, qui a ouvert à Dollon il y a 15 ans. Les orgues de barbarie, boîtes à musique, phonographes et autre Scopitone ne seront peut-être plus à voir et à écouter en fin d'année.

Le point sur les petits musées sarthois en péril, à lire dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce mercredi 22 février.

À lire également sur ordinateur, tablette et smartphone