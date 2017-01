Sarthe Don de sang : les réserves sont faibles

0

L’Etablissement français du sang lance un appel aux dons.

Selon l’Etablissement français du sang (EFS), les sites de prélèvements ont connu une forte baisse de fréquentation en fin d’année. La conséquence est directe : le niveau des réserves est faible. Le besoin est urgent.

Vous pouvez donner votre sang (et aussi plasma et plaquettes) au Mans à l’EFS en prenant rendez-vous au 02 43 39 94 94 (du lundi au vendredi de 9 à 17 heures et le samedi de 8 heures à 12h30), où vous rendre à l’un des rendez-vous suivants en janvier :

- Mardi 10 : Sablé-sur-Sarthe, salle Théophile-Plé de 15 à 19 heures.

- Mercredi 11 : Le Grand-Lucé, salle polyvalente Belleville, de 15h45 à 19h15.

- Jeudi 12 : Le Mans, maison de quartier Barbara aux Sablons, de 8 heures à 11h30.

- Vendredi 13 : Bonnétable, salle polyvalente Mélusine, de 15h30 à 19h30.

- Lundi 16 : Champagné, salle polyvalente, de 15 à 19 heures.

- Mardi 17 : Changé, salle Gargantua, de 14 h30 à 19 heures.

- Mercredi 18 : La Suze, salle des fêtes, de 14h30 à 19h30.

- Jeudi 19 : La Flèche, salle Printania, de 14 à 19 heures.

- Vendredi 20 : Le Mans, lycée Sainte-Catherine, salle Charles du Couedic, de 8h30 à 13 heures.

Les collectes de la salle Barbara et du lycée Sainte-Catherine ne sont pas ouvertes au public.

Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’identité. Il est important de bien s’hydrater avant et après un don de sang.