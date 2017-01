Sarthe Deux fois plus d'exploitations agricoles liquidées en deux ans

0

Seize liquidations judiciaires d’exploitations agricoles étaient en cours en 2014 dans la Sarthe, 30 en 2016.

"Il y a une crise de l’agriculture depuis deux ans avec des prix de vente bien en dessous des prix de revient, en particulier en matière de production animale", explique Jean-Loïc Landrein, président de la chambre d'agriculture de la Sarthe.

"En plus, nous avons eu l’an dernier des événements climatiques difficiles : un printemps très humide et une sécheresse depuis juillet, jusqu’à maintenant. Le printemps a généré une récolte de céréales catastrophique et les prix n’étaient pas là."

Le président de la chambre d'agriculture est "très inquiet pour les mois à venir" : "Le printemps est une période délicate : vous achetez tous les intrants pour semer pour les cultures. Le maïs et le tournesol sont chers. Aujourd’hui, les fournisseurs menacent les exploitants de ne pas les fournir tant qu’ils n’ont pas payé leurs dettes. Dans les deux à trois mois qui viennent, on risque d’avoir des agriculteurs en difficulté."

A noter : la chambre d'agriculture accompagne les agriculteurs en difficulté, notamment via sa cellule Réagir. Contact : Tél. 02 43 29 24 24.