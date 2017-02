Sarthe Des maisons de retraite en difficulté

Orwellement vôtre

SCANDALEUX !

Dans les années qui viennent, une grosse vague du 4 éme âge, va déferler en maison de retraite .

Il va MANQUER des places.

Des élus départementaux on dit texto, qu'il ne donneraient aucun centime, qu'il fallait se tourner vers le privé !

Sauf que le privé pour l'instant ne réagit pas, et ne construit rien.

Heureusement, dans certains villages, et villes, les anciens se mobilisent. Ils demandent des comptes à leurs maires.

Cela commence par les résidences adaptés, pour personnes âgés.

Ainsi, dans la petite ville de Noyen, une association, vient de finaliser la restauration et l'agrandissement d' une résidence de 70 studios !

J'attend qu'un élu propose aux anciens, d'aller se faire piquer en Belgique...