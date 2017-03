Sarthe Des barrières et un train fantôme

0

Les trains ne circulent plus mais les barrières automatiques des passages à niveau sont toujours opérationnelles. Parfois, sans raison, elles se baissent et bloquent la circulation inutilement.

Tout le monde connaît la formule qui appelle à la prudence quand on traverse une voie ferrée : « un train peut en cacher un autre ».

Sur la ligne qui relie la commune de Bessé-sur-Braye à Château-du-Loir, soit une distance d’environ 35 kilomètres, ce risque n’existe plus depuis belle lurette.

Non seulement la ligne ne compte qu’une voie en très mauvais état, mais en plus, aucun train n’y circule depuis une dizaine d’années.

« Le dernier train alimentant l’usine Arjowiggins de Bessé-sur-Braye en kaolin est passé voici plus de 10 ans », explique Michel Guillonneau, maire de Lavenay.

« Et pourtant les gens de la SNCF continuent à bien faire leur travail. S’ils ont abandonné le nettoyage et le maintien en état de la voie, ils entretiennent toutes les barrières automatiques de tous les passages à niveau », raconte avec un brin d’humour, Michel Guillonneau, le maire de Lavenay, une commune sur laquelle on ne compte pas moins de quatre passages à niveau dotés de ces fameuses barrières en parfait état de marche.

Plus d’informations dans nos éditions du Maine Libre ce vendredi 24 mars

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone