Sarthe Des astuces pour rester à domicile avec le Cicat

Depuis décembre dernier, le Centre d’informations et de conseils techniques (CICAT) a quitté le centre de l’Arche de Saint-Saturnin pour s’installer au numéro 1 de la rue des Maillets, au Mans.

Créée en 1999, la structure est financée par la Carsat et son personnel intervient gratuitement auprès des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie afin de favoriser leur maintien à domicile.

« Nous les rencontrons, et réfléchissons à des astuces pour rester à domicile », explique Pauline Le Bihan, ergothérapeute et coordinatrice du CICAT.

« D’ailleurs, c’est une nouveauté, nous nous déplaçons dans tout le département chez les 60 ans et plus. Nous ne vendons rien. Nous nous contentons d’orienter, de dire ce qui existe et où l’achat peut-être effectué. Nous sommes donc complètement désintéressés ».

CICAT, 1, rue des Maillets. Tel. 02 44 02 40 00 ou www.cicat-pdl.fr

Photo « Le Maine Libre » Hervé Petitbon.