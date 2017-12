Sarthe Démarchages à domicile : gare aux vols par ruse

0

La gendarmerie de la Sarthe met en garde, via sa page Facebook, les habitants du département face à la recrudescence des vols par ruse et utilisation de fausse identité.

La vente frauduleuse de calendriers, en cette période de fin d’année, est un procédé tout spécialement utilisé par les délinquants, dans le but de subtiliser de l’argent ou encore des bijoux.

Les personnes âgées sont souvent les premières visées par les malfaiteurs. Certains n’hésitent pas à se déguiser et à se faire passer pour des policiers, gendarmes, pompiers ou autres pour tromper leurs interlocuteurs.

Les gendarmes dressent une liste des bons réflexes à adopter en pareils cas :

- Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur.

- Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’électricité, de la poste, des opérateurs pour des lignes internet ou téléphoniques, des policiers, des pompiers ou des gendarmes se présentent chez vous. Même si la personne est en uniforme, demandez-lui de présenter une carte professionnelle, un ordre de mission ou un justificatif d’intervention. Si vous avez un doute, ne la laissez pas entrer.

- Vous pouvez lui proposer un autre rendez-vous sans le faire entrer, afin de vous laisser le temps de procéder aux vérifications nécessaires.

- Si vous effectuez un contre-appel, utilisez les numéros de téléphone que vous avez en votre possession (figurant généralement sur les avis d’échéance et les factures) et non pas ceux donnés par la personne qui se présente ou vous appelle.

- Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de solliciter la présence d’un voisin. Accompagnez-la dans tous ses déplacements à l’intérieur de votre domicile.

- Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de valeur.

- Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens ou la portée ne vous semblent pas clairs. Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours.

Au moindre doute, pensez à contacter la gendarmerie en composant le 17.