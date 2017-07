Sarthe Découvrez notre guide de l’été

0

Les journaux « Le Maine Libre » et « Ouest France » se sont associés cet été pour vous proposer un « Guide de l’été » d’une trentaine de pages afin de ne rien rater de ce que le département propose en matière de loisirs et de visites pour la période estivale : des zoos aux châteaux, en passant par les musées et les festivals et autres fêtes.

Ce cahier, qui s’adresse aussi bien aux Sarthois qu’aux touristes de passage, est disponible gratuitement dans les offices de tourisme du département.