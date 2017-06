Sarthe Niveau 1 du plan de défense des forêts contre l’incendie déclenché

0

Les risques de départ de feu de végétation et de forêt sont élevés par ces fortes chaleurs et cette sécheresse.

C’est pourquoi la préfecture de la Sarthe a activé le niveau 1 du plan vert (plan de défense des forêts contre l’incendie) du 19 au 23 juin 2017 inclus.

Un arrêté préfectoral a ainsi été déposé, sur l’ensemble du département, afin d’encadrer les activités à risques (travaux forestiers, utilisation de moteurs thermiques) dans les bois, forêts, plantations forestières et landes, ainsi que les terrains qui en sont situés à moins de 200 mètres, est-il rappelé.

Activités agricoles encadrées

En ce qui concerne, les travaux agricoles, et notamment des moissons, les véhicules doivent être équipés d’un moyen d’extinction.

Une tonne à eau ou un équipement de labour ou de travail superficiel du sol devront également être positionnés à proximité.

Dans les bois, forêts, plantations forestières et landes, ainsi que sur les voies qui les traversent, la circulation et le stationnement de tout véhicule, sont interdits (sauf aux riverains, aux professionnels forestiers et aux services publics, de secours et d’incendie).

Cette interdiction ne concerne pas les routes goudronnées ouvertes au public.

Pour certaines activités professionnelles et dans des conditions particulières des dérogations sont prévues par l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2013 (article 3 et 4) qui peut être consulté à tout moment sur le site de l’État en Sarthe : http://www.sarthe.gouv.fr/foret-a485.html#quatre

Appel à la prudence

Le préfet de la Sarthe, rappelle qu’il est interdit, dans les bois, forêts, landes, dans les zones de plantation ou de reboisements : de fumer, de jeter des allumettes, cigares ou cigarettes, d’utiliser du feu et des feux d’artifice y compris sur les terrains situés à moins de 200 mètres d’un bois, d’une forêt ou d’une lande.

Par ailleurs, les barbecues et les méchouis sont interdits : dans les bois, forêts, landes, dans les zones de plantation ou de reboisements, ainsi que dans les terrains qui en sont situés à moins de 200 mètres, dans les espaces verts ouverts au public, dans les campings situés dans les bois, forêts, plantations forestières et landes, ainsi que les terrains qui en sont situés à moins de 200 mètres.

Sont également interdits, sur l’ensemble du département de la Sarthe, les feux festifs et le lancement d’objets type lanternes thaïlandaises.