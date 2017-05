Sarthe De nouveaux projets pour la Maison de l'Europe

1

Benoît Charvet est le nouveau président de la Maison de l'Europe Le Mans-Sarthe. Le 2 mai, ce dernier a succédé à Jean-Paul Couasnon, qui dirigeait l'antenne sarthoise depuis sa création en 2008.

La Maison de l'Europe a pour mission « de transmettre à tous les publics ce que fait l'Europe, d'apporter un peu d'Europe partout, le plus possible et avec nos moyens ».

Parmi les nouveaux projets, la Maison de l'Europe travaille « avec les six maisons familiales rurales (MFR) de la Sarthe pour apporter un peu d'Europe dans leur lieu de vie ».

« Dès septembre, chaque établissement va accueillir un jeune en service volontaire européen qui animera des ateliers sur le temps de midi, pour faire découvrir son pays, sa langue, sa culture ».

