Sarthe De nombreux Sarthois privés d'électricité ce dimanche

Ce dimanche 1er janvier, plus de 10 000 Sarthois ont été privés - à un moment ou à un autre - d'électricité. La cause : les conditions météo. « Le dépôt de givre sur les fils crée du poids et les fait chuter », explique ERDF, gestionnaire du réseau, dont les agents sont intervenus toute la journée.

Les premières coupures d'ampleur ont commencé vers 5 heures du matin dans le sud-Sarthe (Thoiré-sur-Dinan, Poncé-sur-le-Loir, Jupilles, Flée et Beaumont-sur-Pied-de-Bœuf) quand une ligne haute tension a chuté. Environ 1 100 habitations ont alors été privées de courant pendant plusieurs heures, ce qui peut représenter potentiellement plus de 3 000 Sarthois.

« Des agents n'ont pas dormi de la nuit et ont dû être remplacés en journée », souligne ERDF, qui précise : « En hiver, on ne peut pas travailler aussi vite qu'en été à cause du gel ».

Au fur et à mesure que la journée avançait, des lignes étaient réparées tandis que d'autres chutaient, ce qui a rendu la situation compliquée du nord au sud du département. À 18 heures, environ 600 clients étaient ainsi privés d'électricité dans le secteur de Mamers en raison de la chute d'une ligne haute tension. Les régions de Saint-Calais, Vibraye et des quartiers du Mans ont également été touchées.