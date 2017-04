Sarthe Dans les coulisses du dîner secret en faveur de Macron à Mulsanne

0

Au menu de cette soirée, un grand écart réussi entre les ténors de la gauche et de la droite locale.

Le repas imaginé vendredi dernier par l’équipe d’En Marche en Sarthe, au restaurant du golf de Mulsanne n’a rien d’anodin.

Organisé dans le plus grand secret, il illustre à l’échelle locale ce que le leader d’En marche est peut-être en passe de réussir au niveau national.

« Ils prennent des risques »

Une chose est sûre, en Sarthe, à trois semaines du premier tour de la présidentielle, et à peine un an après sa création, le mouvement En Marche réussit son pari, pour le moment.

Réunir Jean-Claude Boulard, sénateur-maire PS du Mans et Alain Pigeau, conseiller municipal, élu sur une liste LR-UDI et ancien leader de l’opposition de la droite mancelle a étonné plus d’un observateur de la vie politique de la Sarthe.

