Dominique Le Mèner, président du conseil départemental et député (LR) est un fidèle soutien de François Fillon, le candidat de la droite à l'élection présidentielle.

Il l'a encore rappelé ce jeudi à l'occasion de ses vœux à la presse du département. « Je ne peux pas vous cacher mon candidat favori mais je sais que ses racines Sarthoises ne sont pas étrangères à sa réussite et à sa volonté de « Faire » pour la France » a-t-il souligné devant une trentaine de journalistes et plus d'une quinzaine de conseillers départementaux de la majorité départementale.

Dominique Le Mèner a par ailleurs annoncé le report du budget 2017 au 20 mars « en attendant certaines décisions du gouvernement pour réussir à boucler un budget sincère mais ambitieux ».

Il a aussi déploré une nouvelle démarche « imposée par l'Etat via la CAF qui empêche le Conseil départemental d'exercer son rôle pourtant prévu par la loi : la responsabilité et la décision des ouvertures du droit au RSA. Cette réforme risque d'augmenter nos dépenses de 7 millions d'euros ».