Sarthe Cumul des mandats : cette fois, ils devront choisir

0

La loi sur le cumul des mandats va entrer en application le 1er juillet 2017 pour les députés et en septembre pour les sénateurs.

En Sarthe, plusieurs parlementaires sont concernés par cette loi.

Dominique Le Mèner, président du conseil départemental (LR), a déjà annoncé qu’il ne briguerait pas un 3e mandat de député. Jean-Carles Grelier est déjà investi pour lui succéder en cas de victoire dans la 5e circonscription. Mais s’il est élu, il devra abandonner son siège de maire de La Ferté-Bernard.

Les sénateurs (LR) Jean-Pierre Vogel et Louis-Jean de Nicolaÿ, respectivement maires de Bonnétable et du Lude, devront également abandonner un de leurs deux mandats.

Jean-Claude Boulard, le sénateur-maire du Mans (PS), n’a pas encore fait part de son choix entre son mandat de maire et celui de sénateur.

Guy-Michel Chauveau, député-maire (PS) de La Flèche, n’est pas concerné puisqu’il a annoncé qu’il ne se représentait pas aux législatives en juin 2017.

Plus d’informations, et zoom sur François Fillon et Stéphane Le Foll (l’un aspire à entrer à l’Elysée et l’autre prépare sa sortie du ministère), à retrouver dans « Le Maine Libre » de ce mercredi 4 janvier. Et en version numérique en cliquant ici.