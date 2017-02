Sarthe Claude Cochonneau : « L'agroécologie n'est pas la seule solution »

0

Elu à la tête des chambres d'agriculture, le Sarthois Claude Cochonneau prône la mise en place d'un dispositif d'assurances pour assurer un revenu minimum aux agriculteurs. À la veille du salon de l'agriculture, il fait quelques reproches à Stéphane Le Foll.

Quel regard portez-vous sur la politique de Stéphane Le Foll ?

Je lui reproche d'avoir fait de l'agroécologie le remède à tous les maux. On va la développer, bien sûr, mais ce n'est pas la seule solution.

Quand il était député européen, il était très actif. Là beaucoup moins, sans doute parce qu'il a de trop nombreuses missions. Je suis déçu qu'il n'ait pas été davantage présent à Bruxelles. Cependant, c'est un homme qui maîtrise le sujet et sait prendre des décisions politiques, même si elles sont parfois discutables.

Le Salon de l'agriculture approche...

Oui et il est nécessaire pour nous en terme d'image. C'est un grand réconfort de voir des foules entières s'intéresser à notre métier. Les agriculteurs représentent moins de 3 % des actifs, ce sont des personnes isolées, que le grand public ne voit plus. Ce salon permet de communiquer davantage avec le grand public. C'est une vitrine, un lien entre les urbains et leur agriculture.

