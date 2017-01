Sarthe Cinq idées de sorties ce dimanche

0

On attendra pour les sorties en plein air. Théâtre, cinéma, rencontres sont au menu de ce dimanche.

1 Festival nature environnement à Moncé-en-Belin

Des films, des débats, des expositions de photos et des animations tout ce week-end au centre socioculturel du Val’Rhonne à Moncé-en-Belin.

2. Boléro en ballet à Antarès

Immortalisé par Maurice Béjart et Claude Lelouch dans le film « Les Uns et les Autres », le Boléro est proposé à Antarès sur un livret et une chorégraphie de Nadejda Kalinina, maître de ballet de plusieurs grandes scènes russes.

3. Regards sur le monde rural à Mamers

Cinémamers propose, jusqu’au 1er février, 16 films à voir. Des rencontres et des dédicaces sont proposés ce week-end avec notamment la présence de la journaliste Marie-Monique Robin.

4. Salon des arts plastiques au Mans

Le 39e salon national des Arts plastiques du Mans s’est ouvert ce samedi, jusqu’au 12 février, au centre des expositions Paul Courboulay. Des sculpteurs et des peintres exposent leurs œuvres.

5. 25 ans de théâtre à Beaumont

Le Théâtre du Haut Maine de Beaumont-sur-Sarthe fête ses 25 ans et sa troupe propose une pièce inédite intitulée : « On a mis le paquet ».

