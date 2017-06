Sarthe Christian Brouard met en voix les auteurs

0

Christian Brouard écume les bibliothèques pour conter les livres pour les enfants mais aussi pour les adultes. L'acteur de la Perenne Compagnie prête aussi sa voix pour enregistrer des livres audio.

De son aveu même, Christian Brouard s'est mis à la lecture tard. « J'avais la vingtaine. Depuis, je me suis bien rattrapé », s'amuse celui qui a commencé par la fantasy, le polar et la science-fiction. C'est par le biais de « Bilbo le Hobbit » de Tolkien qu'il entre dans la littérature. « J'ai adoré les jeux de rôle. » Et c'est parce qu'il s'est trouvé une passion pour les livres qu'il a eu cette envie de la partager.

Le conteur s'adresse à toutes les générations. « C'est un plaisir différent. C'est génial de voir les petits en face. J'aime bien les faire parler. Ils ont souvent de sacrées réparties », assure Christian Brouard. Avec les bambins, il s'amuse avec les voix, les intonations et les univers.

Pour les adultes, la méthode est différente. « Il faut laisser la place à l'auteur et mettre en valeur son écriture », précise-t-il. Et pourtant, il lui faut être capable d'être tout en nuances car l'objectif est de capter l'attention de son auditoire. « Sinon, les gens s'endorment », ajoute l'artiste dont la volonté est de faire connaître ses auteurs fétiches.

La prochaine lecture sera en musique, le vendredi 9 juin à 18 heures.

À la médiathèque Louise Michel à Allonnes, Entrée libre

