Sarthe Chômage : la baisse se confirme

Les chiffres du chômage arrêtés à fin novembre viennent de tomber.

En Sarthe, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (personnes sans activité et tenues de rechercher un emploi) est en baisse de 1,6 % sur un mois (de - 4,6 % sur trois mois et de 6,5 % sur un an). Au niveau national, ces chiffres sont en baisse de 0,9 % sur un mois, de 3,1 % sur trois mois et de 3,4 % sur un an.

Concernant les demandeurs d’emploi de catégories A, B et C (personnes ayant ou non exercé une activité dans le mois et tenues de rechercher un emploi), leur nombre progresse en Sarthe de 0,7 % sur un mois (- 0,8 % sur trois mois et -0,3 % sur un an). En France métropolitaine, ce nombre progresse de 0,3 % sur un mois, et diminue de 0,8 % sur trois et de 0,5 % sur un an.