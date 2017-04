Sarthe Cartes d’identité : en mairie, « on va exploser les compteurs »

Les communes « ressource » pour les cartes d’identité croulent sous les demandes, et les délais s’allongent. Petit aperçu à l’occasion d’un reportage en mairie de Fresnay-sur-Sarthe.

Si avant, les 366 communes sarthoises géraient les cartes nationales d’identité dans leur mairie, depuis le 1er mars les dossiers sont traités uniquement dans 17 communes.

Dans le Nord Sarthe, les communes de Mamers, Conlie et Fresnay ont été retenues pour assurer ce service.

« Les personnes arrivent en mairie après avoir buté sur l’interface Internet. Elles devraient venir avec leur document de pré-demande et nous n’aurions alors qu’à le scanner et prendre leurs empreintes numériques. Mais pour la plupart de nos usagers, âgés, en milieu rural, nous sommes obligés de faire l’ensemble des démarches à leur place. C’est beaucoup plus long et fastidieux que ce qui était prévu initialement », explique Véronique Morisset, l’agent qui assure avec sa collègue cette mission des cartes d’identité.

« L’année dernière, nous avons traité 127 dossiers. Là, en un mois, nous avons déjà traité 35 demandes. En gros, avec janvier et février, on a fait plus de la moitié des CNI de l’an dernier ! À cette allure-là, on va exploser les compteurs. Car à côté de cela, il y a également une recrudescence des demandes de passeports », ajoute Véronique Morisset.