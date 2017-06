Sarthe Carte scolaire : 23 ouvertures de classes pour 26 fermetures

0

Après réunion du comité technique spécial départemental, l’inspecteur d’académie a dévoilé ce mardi midi la nouvelle version de la carte scolaire pour la rentrée 2017 (la dernière remontait au mois de mars), qui prend en compte les CP à douze élèves pour les écoles mancelles situées en REP +.

Pour la rentrée 2017, le bilan s’établit à 23 ouvertures en classe, 18 ouvertures de postes de remplaçants, 26 fermetures en classe. Toutes les écoles du département pourraient voir leur situation réexaminée en septembre en fonction des effectifs présents, précise l’inspection d’académie.



Annulation de retrait de postes (depuis la carte scolaire de mars dernier)

- Ecole maternelle Les Petits Pas à Spay

- Ecole élémentaire Souchu à Cérans-Foulletourte

- Ecole maternelle Brassens au Lude

- Ecole élémentaire Gendron-Aine à Yvré-le-Pôlin

- Ecole maternelle de Bouloire

- Ecole élémentaire Chemin-de-l’Etre à Roëzé-sur-Sarthe

- Ecole primaire Massif de Perseigne à Villeneuve-de-Perseigne

Nouveaux retraits de postes en classe

- Ecole primaire de Fillé

- Ecole primaire Courboulay au Mans

- Ecole primaire Chantefables à Brette-les-Pins

- Ecole primaire de Bonnétable

- Ecole primaire Lazare-de-Baïf à La Flèche

- Ecole primaire de Champfleur

- Ecole primaire Alain-Bourgeteau à Sablé-sur-Sarthe

- RPI Neufchatel-en-Saosnois

- RPI Assé-le-Boisne - Sougé-le-Ganelon

Nouvelles implantations de postes en classe

Ecole élémentaire Pierre-Philippeaux au Mans

Ecole élémentaire de Mareil-sur-Loir

Ecole élémentaire Jean-Macé au Mans

Ecole maternelle Les Ardriers au Mans

Dédoublement des classes de CP en REP +

Le projet de classes limitées à douze élèves en CP pour les huit écoles mancelles situées en REP + (éducation prioritaire) sera réalisé grâce à des implantations de postes (huit), à l’affectation des professeurs du dispositif « plus de maîtres que de classes » de ces mêmes écoles et à l’affectation de postes de remplaçants.

Implantation de huit postes dans les écoles mancelles de REP + pour équilibrer les moyens des écoles :

- Ecole élémentaire Gaston-Bachelard (un poste)

- Ecole élémentaire de l’Epau (un poste)

- Ecole élémentaire Gérard-Philipe (deux postes)

- Ecole élémentaire Moquet - Glonnières (deux postes)

- Ecole élémentaire Michel-Ange (un poste)

- Ecole élémentaire Lapierre-Pergaud (un poste)

Regroupement d’écoles

L’école de Saint-Denis-d’Orques intègre le RPI Avessé – Viré-en-Champagne – Chevillé.

POUR RAPPEL

Retraits de poste de la carte scolaire de mars dernier non annulés

- École maternelle Gérard-Philipe Arnage

- École primaire La Pléiade La Chartre-sur-le-Loir

- École primaire Sainte-Jamme-sur-Sarthe

- École élémentaire Les Ardriers Le Mans

- École élémentaire Victor-Hugo La Ferté-Bernard

- École primaire Georges-Vallée Lamnay

- École primaire Bousse

- École primaire Crosmières

- École élémentaire Pasteur La Flèche

- École primaire Georges-Jean Luché-Pringé

- École primaire Bernard-Palissy Malicorne-sur-Sarhte

- École primaire Oizé

- École élémentaire Marolles-les-Braults

- RPI Oisseau-le-Petit / Fyé

- École primaire Le Pré Sablé-sur-Sarthe

- École primaire Saint-Denis-d’Orques

- RPI Chantenay / Villedieu

Les 12 ouvertures et 5 postes "plus de maîtres que de classes" de la carte scolaire de mars dernier

- École élémentaire Pasteur Allonnes (poste plus de maîtres que de classes).

- École primaire Flora-Tristan Mulsanne

- École primaire Rouillon

- École primaire Trompe-Souris Saint-Georges-du-Bois

- École primaire Camus Coulaines (poste plus de maîtres que de classes)

- École maternelle Lucie-Aubrac Le Mans

- École élémentaire Gérard-Philipe Le Mans

- École élémentaire Les Ardriers Le Mans (poste plus de maîtres que de classes)

- École élémentaire Clairefontaine Le Mans

- École maternelle Vivaldi Le Mans

- École élémentaire Mermoz Le Mans

- École élémentaire Michel-Ange (poste plus de maîtres que de classes)

- RPI Mézières-sous-Ponthouin / Courcemont

- RPI Montmirail / Melleray

- École élémentaire Brassens Le Lude (poste plus de maîtres que de classes)

- École maternelle Au fil du Casseau Yvré-le-Pôlin