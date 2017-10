Sarthe Brame du cerf : le Graal de Christophe

0

Jusqu'à la mi-octobre, le cerf brame pour marquer son territoire et attirer les femelles. Chaque jour, Christophe Salin se rend à Bercé pour photographier le roi de la forêt.

Christophe Salin était chercheur en écologie. Il est aujourd'hui photographe animalier. Un passe-temps devenu profession en 2012. L'auteur de « Bocage, cœur de Sarthe » en pince pour le cerf, animal imprévisible, surprenant, compliqué. Christophe Salin tente d'en percer les secrets, quitte à attendre des heures, voire des années avant d'être récompensé.

C'est l'histoire d'une passion qui, « comme toutes les passions, ne s'explique pas », assure Christophe Salin. Et d'ajouter en souriant : « Dans un dîner en société, je serais le c… » Et encore : « Si je pouvais, j'y passerais ma vie ». Où ça ? En forêt, à l'affût, avec l'espoir d'entendre, d'observer et de photographier le roi du milieu.

